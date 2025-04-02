Активные критики языковой политики стран Балтии и Украины одобрили аналогичные ограничения в России. На это лицемерие указал в Telegram российский политолог, президент Фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
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