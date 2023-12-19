Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Захарова рассказала, как Москва и Минск могут противостоять агрессии Запада

Захарова рассказала, как Москва и Минск могут противостоять агрессии Запада

Россия и Белоруссия могут противостоять усиливающейся агрессии со стороны стран Запада и военной активности стран-соседей многими способами, среди них интеграция обеих стран и внутреннее развитие участников Союзного государства.

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