Мировое обозрение

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Депутаты Приморья переизбрали на должность председателя Заксобрания Александра Ролика

ВЛАДИВОСТОК, 8 октября. /ТАСС/. Депутаты в Приморье 8 октября на первом заседании Законодательного собрания края седьмого созыва переизбрали председателем краевого парламента Александра Ролика.

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