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Добрый Мир

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Вот и сказочке конец: Тахмину, получившую жилищный сертификат в Мытищах, задержали. На это главе Следкома понадобилось всего 4 дня

Вот и сказочке конец: Тахмину, получившую жилищный сертификат в Мытищах, задержали. На это главе Следкома понадобилось всего 4 дня

102,2 тыс прочтений Вчера Неужели хорошие новости? Вчера стало известно, что Тахмину Самадову, получившую жилищный сертификат на сумму 24 миллиона рублей, задержали.

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