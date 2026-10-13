Supreme Court To Consider Government's Power To Deport Terrorist Supporters Authored by Zachary Stieber via The Epoch Times, Supreme Court justices will weigh arguments in a case involving a Nigerian man whom an immigration judge concluded materially supported a terrorist group by working as a cook.
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