Социальная справедливость и экономический рост: России показали путь к спасению

Академик Сергей Глазьев в своём докладе "Социальная справедливость и экономический рост" озвучил основные положения программы, которая будет представлена в ноябре на Русском экономическом форуме ВРНС в Челябинске.
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