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Площадь у «Арены-2000» в Ярославле переименуют в Площадь чемпионов в честь победы «Локомотива» в Кубке Гагарина

Площадь у «Арены-2000» в Ярославле назовут в честь победы «Локомотива». Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев во время чествования команды в Ярославле.

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