Смолянам в зону проведения спецоперации доставили палатки для блиндажей

Жители региона продолжают оказывать помощь землякам в рамках партийного проекта ЕР «Всё для фронта». К новогодним праздникам бойцы 49-й гвардейской зенитной ракетной бригады получат не только новогодние открытки и письма, но и важный ценный груз – палатки для блиндажей.
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