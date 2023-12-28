Смолянам в зону проведения спецоперации доставили палатки для блиндажей

Жители региона продолжают оказывать помощь землякам в рамках партийного проекта ЕР «Всё для фронта». К новогодним праздникам бойцы 49-й гвардейской зенитной ракетной бригады получат не только новогодние открытки и письма, но и важный ценный груз – палатки для блиндажей.