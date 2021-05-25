Витория принял «Спартак», поражения России и Канады на ЧМ, скандал с флагами в Риге, Рамос мимо Евро и другие новости

Доброго утра, друзья! Громким вчера выдался понедельник, согласитесь – давайте быстренько пройдемся по самым ярким его моментам в традиционном дайджесте 🌿 1.
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