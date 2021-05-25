Не только о футболе

810 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алиса Смирнова
    Вaм ужe выплaтили сoциaльную кoмпeнсaцию? Пoлучитe сoциальную кoмпенсацию oт 8 000 дo 240 000 рy6лей! Пoдрoбности : ...Евро-2020. День в...
  • Старуха Шапокляк
    Ковид-с...АНГЛИЯ – ШОТЛАНДИ...
  • Лена Мисько
    На "Уэмбли" сегодня были и сэр Алекс Фергюсон, и Дэвид Бекхем, и 20306 болельщиков... И даже сборные Англии и Шотла...АНГЛИЯ – ШОТЛАНДИ...

Витория принял «Спартак», поражения России и Канады на ЧМ, скандал с флагами в Риге, Рамос мимо Евро и другие новости

Витория принял «Спартак», поражения России и Канады на ЧМ, скандал с флагами в Риге, Рамос мимо Евро и другие новости

Доброго утра, друзья! Громким вчера выдался понедельник, согласитесь – давайте быстренько пройдемся по самым ярким его моментам в традиционном дайджесте 🌿 1.

Вернуться к статье
711
Обсудить
Лена Мисько
вот совсем этого не хочется ((( *** «Рубин» может подписать Селихова Как сообщает источник, «Рубин» проявляет интерес к голкиперу «Спартака» Александру Селихову. Действующий контракт 27-летнего футболиста с красно-белыми рассчитан до лета 2022 года. Селихов пропустил длительный отрезок из-за травмы, которую он получил еще в 2019 году. После назначения на пост главного тренера «Спартака» Руя Витории Селихов намерен выяснить, рассчитывает ли на него новый специалист. Если нет, то вратарь готов сменить команду.
Максим Комаров
Может, Дюпин в обратном направлении проследует? А Селихову, думаешь, хочется раз в год играть?
Лена Мисько
не хочется, и я его понимаю, но надо бороться с Макси за место в составе, а не в Рубин уходить (
Максим Комаров
Ну, он 2,5 года потерял. Надо играть. Правда, если Дюпин останется в Рубине, то шило на мыло. Дюпин, конечно, постарше Максименко.
Лена Мисько
Уезжать из Москвы из-под вратаря молодёжки в Казань под вратаря из основной сборной? Логики мало. Если только Дюпин не уйдет из "Рубина". Например, в "Зенит"
Максим Комаров
Логики нет. Насчёт перехода Дюпина в Зенит слухи ходят. Но я не думаю. Знаю, что Зенит заинтересован переподписать и Лунева, и Кержа. И молодых вратарей у нас достаточно. Посмотрим ещё, кто у Черчесова будет играть. Я не удивлюсь, если Лунев будет первым номером. Ну и если покупать вратаря, то молодого и знатного! Это - Мотя Сафонов.
Лена Мисько
Слуцкий — лучший тренер РПЛ в мае **** Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий признан лучшим наставником РПЛ по итогам мая. Болельщики и эксперты канала «Матч Премьер» проголосовали за тренера «Рубина», а эксперты РПЛ отдали предпочтение Алексею Стукалову из «Уфы».
Максим Комаров
Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин намерен продолжить карьеру в одном из европейских клубов. По информации «РБК-Спорт», о своём желании 27-летний футболист сообщил своему окружению. По словам источника, Роман в течение последних двух лет ставил себе главной целью переход за границу. Особенно задевает игрока уровень судейства в России — это одна из причин его желания уехать. При этом, если трансфер не состоится, Зобнин хочет продолжить выступать за «Спартак». Как отмечает издание, директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов заявил, что Зобнин никому в руководстве о своём желании уехать в европейский клуб не сообщал. Зобнин защищает цвета «Спартака» с 2016 года, а до этого выступал за «Динамо». В завершившемся сезоне хавбек принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал три результативные передачи.
Максим Комаров
Интересный какой чувак - Зобнин! Вроде тихий такой, скромный. И на тебе! Что его задело то? За такие приемы, которые он использует на поле, в любом чемпионате будут удалять и дисквалифицировать. Самый грубый и неуравновешенный полузащитник РПЛ. Примерно, как если бы Юрия Ковтуна задевало судейство!
Максим Комаров
Если бы не идиотское «задевает судейство», то стремление Романа можно только приветствовать. Тем более, что 3,5 млн зарплаты ему нигде больше платить не будут. Если Роман, как годом ранее, Далер, готов пойти на снижение заработка, то я пожелаю ему удачи! У Далера не получилось. У Зобнина впереди Евро, где он будет в старте на 90 процентов. Разорви врагов, и предложениями тебя завалят! Вот, ещё один мотивированный футболист у нас появился.
Лена Мисько
Руй Витория официально в "Спартаке". Что это за тренер? ○Неконфликтный ○Не слишком эмоциональный ○Готов работать с игроками, которые уже есть в клубе и встраивать молодых футболистов из второй команды в основу ○Строит игру с акцентом на атаку Юля Яковлева, возможно, лучше всех журналистов в России разбирается в португальском футболе. Попросил ее рассказать про Виторию. Из этого можно предположить, что ждет "Спартак" в ближайшее время *** https://zen.yandex.ru/media/lokalov/pojar-on-ne-ustroit-spartak-vozglavil-rui-vitoriia-chto-eto-za-trener-60abf9575b173649aa0ea9f5 "Пожар он не устроит". "Спартак" возглавил Руй Витория - что это за тренер?
Лена Мисько
Олимп-Суперкубок-2021: «Зенит» и «Локомотив» разыграют трофей 17 июля. Тинькофф Российская Премьер-лига опубликовала дату проведения встречи между чемпионом России и обладателем Кубка страны минувшего сезона. Первый официальный матч сине-бело-голубых сезона-2021/22 пройдет в субботу 17 июля. Кроме того, сообщается, что лига одобрила проведение встречи в Калининграде, однако окончательное решение будет принято после согласования всех деталей со стадионом.
Лена Мисько
K/On/Off, [25.05.21 12:11] [Переслано из РИА Новости Спорт] Международная федерация хоккея выступила с официальным заявлением по ситуации с флагом Белоруссии на ЧМ в Риге Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил, что среди флагов стран, которые представляют команды, участвующие в ЧМ по хоккею, вместо государственного флага Белоруссии подняли бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция. В ответ на это в IIHF заявили, что они являются аполитичной организацией и требуют, чтобы ее исключили из любых политических заявлений и действий местных властей. Также в IIHF намерены сохранить государственный флаг Белоруссии на всех объектах чемпионата мира на время турнира.
Лена Мисько
Мэр Риги может продолжать заниматься политической клоунадой в городе, но по решению IIHF на всех объектах чемпионата мира по хоккею будет сохранен государственный флаг Белоруссии.
Лена Мисько
❗️Рене Фазель в интервью РИА Новости: мы не можем принять и согласиться с действиями Риги. Это неприемлемо. Мэр Риги делает это все в своих личных политических целях. У них выборы через две недели. Мне совершенно не нравится то, что чемпионат мира по хоккею используется в качестве сцены для политика. Так там выборы. Тогда ясно. Нечего было им чемпионат отдавать. Лучше бы в Санкт-Петербурге провели (и приняли это решение до вступления необоснованных санкций против нашего спорта).
Лена Мисько
Василий Уткин, [25.05.21 12:07] О Руе Витории. В который раз я удивляюсь коллегам. Что происходит, и уже не в первый раз, когда в Россию приезжает тренер, не особенно находящийся на слуху? Знаете, мало кто идет дальше википедии. История повторяется раз за разом. Вот сейчас единственное, что обсуждается о Витории - что последним местом его работы была Саудовская Аравия. А это - фи, пересортица. Вон Хави который год тренирует в Катаре, и многие считают недели, когда же он примет Барселону. Хотя каким бы легендарным ни был Хави игроком, это ничего не говорит о его тренерском потенциале, но какая разница - он же Хави (он же Чави, он же Шаби). Между тем, во-первых - это я уже вернулся к Рую Витории - как-то глупо осуждать решение клуба на основании единственного факта, который абсолютно общеизвестен. Такое ощущение, что Витория работал в Саудовской Аравии в сложном гриме и под псевдонимом, и установился этот компрометирующий факт вот только что. Посредством пранка, например. Так нет же. Наверное, клуб изучал Виторию как минимум несколько дольше и хотя бы на пару копков лопаты поглубже. Во-вторых, мало ли людей ездило на Ближний Восток, или там в Китай, а потом спокойно возвращались и продолжали карьеру? Например, Виллаш Боаш. И даже игроки - Витцель, допустим. То есть как бы случаи бывают очень разные. Наконец, главное. Ну да, чемпионат Саудовской Аравии, мягко говоря, не перл творения, но тем не менее страна богатая. Почему столь многие считают, что если у людей денег три горы в крупных купюрах, то они непременно идиоты? Арабы могут позвать к себе практически кого угодно, но тем не менее зовут туда далеко не каждого. По мне так работа там говорит ровно о том же - о получении прекрасного места работы в условиях жесткой конкуренции. Руй Витория назначен. Он представляет самую передовую тренерскую школу в мире на данный момент наряду с немецкой. Но нам по-прежнему про Николича первые полгода важней всего было знать, что он приехал из какой-то там Венгрии, а про Виторию - что он, видите ли, ездил за деньгами. Съездил - и отлично. А дальше посмотрим.
Лена Мисько
не могу не согласиться с Уткиным
Максим Комаров
Когда Вася не троллит, он говорит разумные вещи. Критика Руя за работу в Эмиратах, дилетантская глупость.
Лена Мисько
«Профессиональный футбольный клуб «Тамбов» за короткий срок прошёл путь от середнячка второй лиги до уверенного участника премьер лиги. Имеются и проблемы, которые решаются, в том числе и с участием региональной власти». Губернатор Тамбовской области Александр Никитин, сделавший, кажется, все возможное для развала местной команды и по-сути, создавший те самые проблемы, отчитывается о развитии спорта в регионе. И, судя по тому, что он говорит, Никитин рассказывает про какой-то другой «Тамбов» и про какую-то другую администрацию.
Лена Мисько
Это, конечно, высокое искусство губернаторского красноречия.
Лена Мисько
Честность - не порок, [25.05.21 08:54] **** Этот человек блаженный или юродивый? Такой чепухи я ещё не слышал. Архипов у него играет в солигорском "Шахтере" до сих пор, власти помогают оказывается в проблемах "Тамбова", а Жирков воспитанник Академии футбола (которая была создана всего несколько лет назад). Ну насчёт профессионального футбола...Губернатор Никитин сделал все, чтобы его на Тамбовщине убить и, уверен, пока он у власти, профессионального футбольного клуба в Тамбове не будет, а все попытки его создать упрутся в недопуск к профессиональным соревнованиям через невыдачу лицензии со стороны РФС. Отдыхать Вам надо, товарищ Никитин. Больше даже сказать нечего. #тамбов #умирающийфутбол
Лена Мисько
;))) *** РУИ ВИТОРИЯ ПОПРОСИЛ О ПЕРВЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ По информации Дай Ударить для энергичного @Metaratings, новый главный тренер «Спартака» Руи Витория попросил изменить положение скамейки запасных команды на домашнем стадионе клуба «Открытие Банк Арена». Предыдущий наставник «красно-белых» Доменико Тедеско после своего назначения рекомендовал перенести скамейку ближе к фанатской трибуне – слева от выхода из подтрибунного помещения. Он привык к такому расположению за время работы в Германии. Витория хочет, чтобы во время домашних игр тренерский штаб и запасные игроки занимали противоположную скамейку – ту, которая находится ближе к боковому арбитру. Аналогичным образом располагаются большинство команд РПЛ во время матчей на своём поле.
Максим Комаров
Первым в России скамейку перенёс Дик Адвокаат. Наши тренеры этого не делали. А так гораздо удобнее прессовать ассистента Главного арбитра)
Алевтина Трофимова
Началось)))) и добавить качели
Лена Мисько
«С ПРОСТИТУТКАМИ ЧТОЛИ ГУЛЯЛ?» Член комитета по этике РФС Анзор Кавазашвили высказался: «Руй Витория сказал на собеседовании, что не смотрел матч «Спартак» – «Локомотив»? С проститутками что ли гулял? Через полгода уедет с чемоданом денег вместе со своими помощниками» * Руи Витория женат, у него есть дети, в его Instagram много фотографий семьи. Возникает вопрос, будет ли подано заявление в комитет по этике на слова Анзора Кавазашвили, чтобы член комитета по этике РФС Анзор Кавазашвили сам себя оштрафовал. За различные твитты от клубных аккаунтов в интернете Вы осуждаете, Юрана за высказывания об Урунове оштрафовали на серьезную сумму, а тут что? Как обычно двойные стандарты. ** Наверное, Кавазашвили не знает о своих некоторых бывших одноклубников, которые вообще футбол не смотрят, но несли весь сезон чушь про Тедеско и игру «Спартака», мы их тоже часто видим на ТВ в кампании сомнительных персонажей. * Хотя, возможно, есть трудности перевода и под "проститутками" Анзор Кавазашвили понимает тех, к кому не вместо матча приходят хороводить, а заходят до начала встречи часа за два, а видео потом попадает в публичное поле, возникает необходимость оправдываться, что вы не так это поняли. Считаем, что нужно уточнить у члена комитета по этике РФС, что он имел ввиду.
Максим Комаров
Остапа понесло!
Лена Мисько
да пипец... (((
сергей озеров
Его надо вывести из этого комитета,без всяких штрафов,но с извинениями от комитета и от самого Кавазашвили. Признаться,я не понимаю,почему в комитете по этике присутствуют спортсмены.Другие люди,обученные,долны заниматься вопросами этики.
Лена Мисько
О ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В ЛИМИТЕ НА ЛЕГИОНЕРОВ В РПЛ Ходят упорные слухи, а также несколько наших источников утверждают, что идёт серьезное обсуждение изменений в лимите на легионеров в РПЛ. Мы не можем прям с точностью утверждать будут ли изменения или нет в этом году, но предполагается, что в заявке будет возможно 10 легионеров плюс 15 российских футболистов. Нам говорят, что ведущие клубы РПЛ очень хотят этого, мол устали в Санкт-Петербурге вынуждено смотреть на Лунева с Ерохиным, а вот низ турнирной таблицы выступает категорически против. Ждем официальных комментариев. **** Любители футбола, нужно ли менять лимит на легионеров в РПЛ, в пользу 10+15?
кузнецов владимир
никто не допустит чтобы в чемпионате России на поле выходили команды состоящие из 10 легионеров и отечественного вратаря.
Лена Мисько
10 в заявке... пусть на поле будет 8
Лена Мисько
Полузащитник сборной России и «Спартака» Роман Зобнин отреагировал на новость о своём желании уехать в Европу, предложении из Бундеслиги, а также о новом главном тренере «красно-белых» Руи Витории. *** https://youtu.be/qTKYQItngXU
Лена Мисько
Зобнин: я готов уехать в Европу, но предложений нет Интервью с полузащитником «Спартака» и сборной России *** «Правый защитник в сборной? Для футболиста это хорошо, когда он может играть на разных позициях. Для меня это не проблема. Я могу подстроиться. Черчесов хочет меня видеть в центре. * Руй Витория? Узнал вчера в Инстаграме, увидел про шахматы пост. Я сейчас в сборной. Когда поеду в «Спартак», можно говорить об этом. С Джикией даже не обсуждали. * Уехать в Европу? То, что сегодня написали, что я хочу уехать из-за судейства, это неправда. Но я готов уехать. Все зависит от предложения. Интересы клуба нужно учитывать. Италия? Да, хороший вариант. * У меня есть большое желание сыграть в Европе. Мечтать не хочется. У меня контракт со «Спартаком», ещё достаточно долго. Предложений нет. Сначала нужно хорошо выступить на Евро-2020. * Ближе всего к Европе я был, когда мы чемпионами стали. Второй раз — после чемпионата мира. Было предложение из Германии. Клуб не могу сказать».
Лена Мисько
Кстати, одна из претензий госпожи Салиховой к Витории заключается в том, что Руй не видел весенний матч спартаковцев с «Локо» (0:2). Это действительно так, но, насколько мне известно, португалец изучил новую команду по встречам двух предыдущих туров — с «Ростовом» (3:2) и «Уралом» (5:1). Если вы освежите в памяти детали и обстоятельства всех трех игр, то поймете, что противостояния с дончанами и екатеринбуржцами не менее информативны, чем с железнодорожниками, и дали Витории богатую пищу для размышлений. Конечно, интересно, какие именно выводы сделал португалец. По моим данным, основные таковы: Ковровые закупки летом не требуются — состав крепкий, у него есть внутренние резервы для роста, а приобретения потребуются только в случае продаж кого-то из лидеров. Это касается даже наиболее проблемной позиции правого защитника — там тоже возможно существенное улучшение без трансферов. Шикарная атака — это хорошо, но требуется найти грамотный баланс с обороной, нередко провалившейся при Тедеско. Схема и тактика полностью зависят от имеющихся в наличии людей — догм нет.
сергей озеров
Нет,не так,Лена. Те матчи,в которых мы победили требуют анализа,но без явной претензии по игре.Салихова правильный вопрос задала по конкретному проигранному матчу,в котором Спартак играл не хуже,а во многом даже лучше,но именно серьезные ошибки предопределили отрицательный результат.Конечно,естественное желание было узнать мнение португальского специалиста по игре в проигранном матче
Лена Мисько
сначала ты писал, что плохо что он едет не посмотрев матчи будущий команды, теперь что должен был именно тот матч про который Зарема спрашивала посмотреть... *** я не знаю как, но не так... (с)
сергей озеров
подожди,я говорил,и сейчас так считаю,что обязан был иметь представление о команде. Но мы сейчас говорим о словах Заремы,а не моих,,а она хотела узнать мнение Руя,о матче Локомотив-Спартак Я правильно все сказал,никакого разночтения нет.
Лена Мисько
Sports.ru (https://www.sports.ru/football/1097385427-mitryushkin-uxodit-iz-fortuny-on-ne-provel-ni-odnogo-matcha-za-osnovu.html) Митрюшкин уходит из «Фортуны». Он не провел ни одного матча за основу Голкипер «Фортуны» из Дюссельдорфа Антон Митрюшкин летом сменит клуб.
Лена Мисько
Начинал-то он неплохо, даже капитаном в Сьоне стал, потом год пропустил из-за травмы и.... всё (
Лена Мисько
Дмитрий Баринов. О преодолении травмы, весне Локо, сборной и мечте после Евро https://youtu.be/59wbxMFgJ14
Лена Мисько
про Зобнина: Если человек настроен уехать, то удерживать его смысла нет. Однако, в качестве игрока центральной зоны в топ-чемпионат Роману не попасть. Там своих «работяг» хватает. Путь в Европу лежит через правую бровку, где Зобнин демонстрировал свои лучшие качества во всей красе: рывок, опасные подачи, силовой дриблинг и бешеная работоспособность. С одной стороны, хочется чтобы Зобнин всю карьеру провёл в «Спартаке» и стал легендой клуба. В клубе давно подобных игроков не было... А с другой, нужно уезжать за границу, чтобы играть в другой футбол, а заодно вместе с другими «легионерами» повысить общий уровень сборной, состоящей в основном из местных «пешеходов».
Лена Мисько
я Ромку очень люблю, он и не играет на эмоциях, всегда спокоен, размерен, корректен, эмоции от него очень редко можно увидеть... он может прогрессировать в чемпионате выше классом, и он давно говорил о желании попробовать себя в Европе
Лена Мисько
Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин прокомментировал информацию о том, что полузащитник команды Роман Зобнин желает играть в европейском чемпионате. «По поводу конкретных предложений мне ничего не известно. О своем желании уехать руководству клуба Рома также не сообщал», — сказал Кулемин. Соглашение 27-летнего Зобнина с красно-белыми рассчитано до лета 2024 года.
Лена Мисько
Уже и Sky Sport пишет про Алекса Крала и его перспективах в «Вэст Хэме» https://www.skysports.com/football/news/11685/12316741/west-ham-keen-on-spartak-moscow-midfielder-alex-kral-vladimir-coufal-contract-talks-opened
Лена Мисько
Пора смириться - главный актив клуба на европейском рынке
Лена Мисько
Слуцкий – не просто классный тренер. Это – Человек! вот эти слова о трагедии в Казани – главные в огромном и очень интересном интервью, которое сделал Владислав Зимагулов. *** «Это стало очень большим эмоциональным ударом. У нас в тот день было тренерское совещание, и зашел Олег Кузьмин, который показал нам эти кадры. И тренировка не получилась совсем... Все мы были в этих мыслях о детях, пострадавших и погибших... Посмотрел выпуск «Редакции» Пивоварова из Казани, и он вызвал глубокую депрессию. Настолько глубоко вовлекаюсь в эти моменты... Я не ездил к школе, но если бы я съездил, то не смог бы вообще настроиться на работу и подготовку к игре. Это тяжелая трагедия. Мальчишка, который выпрыгнул из окна, занимается в школе «Мирас». Мы ему отправляли видео для поддержки, к нему ездил Сесар Навас... Мы сейчас будем его реабилитировать, использовать всех наших специалистов, возвращать его в футбол. Я лично и игроки «Рубина» перечисляли средства для семей пострадавших. Но в такой ситуации никаких усилий и помощи будет недостаточно, чтобы справиться с этой трагедией. Нет никаких слов...» sport-express.ru (https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/intervyu-glavnogo-trenera-rubina-leonida-sluckogo-o-rabote-v-klube-itogah-sezona-rpl-i-prazdnovanii-yubileya-1792872/) «По внутреннему комфорту время в «Рубине» — лучшее в жизни». Большое интервью Слуцкого О взлете «Рубина», будущем Кварацхелии, задачах клуба и трансферах.
Лена Мисько
Сегодня 42 года исполняется бывшему капитану "Спартака" Мартину Йиранеку, игравшему за красно-белых с 2004 по 2010 год. С днем рождения, Мартин! Крепкого здоровья и благополучия!
Лена Мисько
⚽️Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев работает по индивидуальной программе на тренировке сборной России в Австрии.
Лена Мисько
⚽️Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о состоянии нападающего «Спартака» Александра Соболева. Напомним, форвард пропустил тренировку национальной команды, которая прошла сегодня, 25 мая. «Соболев накануне подвернул ногу, несколько дней он будет заниматься отдельно».
Лена Мисько
Алексей Миранчук и Александр Головин прибыли в расположение сборной России. Команда — в полном составе.
Лена Мисько
ЗАХАРЯН ПРОПУСТИТ ЕВРО Бактериальная ангина не проходит так быстро. Расстроенный Карп и Армяно-Российская ЕвроСтавка докладывают короткой строкой:полузащитник «Динамо» Захарян из-за болезни не сможет прибыть на сбор национальной команды в Австрии — и в результате пропустит чемпионат Европы 2021 года. Кого, по вашему мнению, Черчесову стоит вызвать вместо него — или в обойме Стаса и так достаточно игроков? Источник: Eurostavka (https://eurostavka.ru/news/football/zaharyan-propustit-evro)
Лена Мисько
Вы кого мне притащили!?, [25.05.21 21:50] Очень жаль, что Заха не поедет на Евро. Честно говоря, я давно так не кайфовал смотря на игру молодых россиян. Скорость принятия решений, нестандартные действия, видение поля - топ качества! Уверен, парень ещё сыграет на крупном турнире и способен в будущем стать лидером сборной. Удачи, Заха!
Лена Мисько
Мхитарян получил щедрое предложение из России Полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян может продолжить карьеру в РПЛ, сообщает La Gazzetta dello Sport. По информации источника, у 32-летнего хавбека и его агента Мино Райолы состоялась встреча со спортивным директором римского клуба Тьягу Пинто. На ней армянин так и не сообщил "волкам", воспользуется ли он возможностью автоматического продления контракта еще на один год. Генрих же хочет подписать новое соглашение по схеме "2+1" с зарплатой 3 млн евро в год. Отмечается, что 32-летний хавбек уже получил щедрое предложение из России, также им интересуется "Монако". В завершившемся сезоне Мхитарян сыграл за "Рому" 46 матчей, забил 15 мячей и сделал 13 результативных передач. Его контракт с римским клубом истекает этим летом.
Лена Мисько
Кубок Матч Премьер планируется провести в Москве. На данный момент состав участников такой: «Спартак», «Рубин», «Сочи», «Химки». Планируется, что турнир пройдёт с 11 по 18 июля. Игры будут проходить на стадионе «Спартака». Вторая арена пока не определена.
Лена Мисько
нафига это Спартаку??? еще и с Сочи играть (((
Лена Мисько
😐😐😐 Без комментариев... Латвийский депутат предложил взять в заложники сборную Беларуси по хоккею ❌ Айгарс Бикше предложил задержать белорусскую хоккейную команду до тех пор, пока Минск не выпустит «всех политзаключенных» 😲 Кажется, «спорт вне политики» — это не про нынешний ЧМ: https://bit.ly/3ufn2oB
сергей озеров
Итальянский специалист Роберто Де Дзерби, ранее работавший на тренерском мостике «Сассуоло», возглавил донецкий «Шахтёр». Стороны подписали контракт сроком на два года, информирует официальный сайт «горняков». Де Дзерби уже прибыл в Киев, где на данный момент базируется «Шахтёр», для встречи с президентом «горняков» Ринатом Ахметовым и ознакомлением с инфраструктурой клуба. По данным СМИ, Де Дзерби хочет взять с собой в «Шахтёр» нескольких игроков из «Сассуоло». Интерес «горняков» журналисты приписывают полузащитнику Мануэлю Локателли, защитнику Марлону и нападающему Жереми Бога. Ранее сообщалось, что контракт Де Дзерби с «Шахтёром» будет рассчитан на два года с возможностью продления соглашения ещё на один год. По неофициальным данным, специалист будет получать в клубе зарплату в размере € 2 млн за сезон. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-4358531-shahtyor Это как? Федун,Попов,где где вы были?
Лена Мисько
Ткаченко: «Де Дзерби был готов возглавить «Спартак». Они были в шаге от подписания контракта» Глава компании ProSports Management Герман Ткаченко сообщил, что «Спартак» был близок к подписанию контракта с главным тренером «Сассуоло» Роберто Де Дзерби. Напомним, что по окончании нынешнего сезона пост главного тренера «Спартака» освободится после ухода Доменико Тедеско. Предполагается, что ему на смену придет Руй Витория. «Де Дзерби был готов возглавить «Спартак». Но внутри «Спартака» была точка сомнения по поводу Де Дзерби. Они были в шаге от контракта. В шаге! Это было месяца три назад в Дубае, куда приезжали люди от Де Дзерби. Я знаю об этом точно. На меня выходили представители Де Дзерби. Они это обсуждали, спрашивали о клубе. Внутри «Спартака» была точка противодействия. Плюс, как мне кажется, люди, которые представляли Де Дзерби в России, на тот момент были токсичными для «Спартака», — сказал Ткаченко на ютуб-канале журналиста Вадима Лукомского.
Лена Мисько
«Спартак» предлагал Де Дзерби зарплату в 4 млн евро По информации (https://www.sportune.fr/sport-business/football/ol-vise-de-zerbi-quel-salaire-proposer-pour-le-recruter-258478) издания Sportune, «Спартак» предлагал нынешнему наставнику «Сассуоло» Роберто Де Дзерби контракт с заработной платой в размере 325 000 евро (почти 4млн евро в год), но итальянский специалист отказался
сергей озеров
Есть у Де Дзерби,подписанный контракт на 2 миллиона в Шахтере,4 млн в Спартаке видятся,как фейк или очередной выкрутас мутного Попова.Не отсюда ли вырос конфликт Заремы с Поповым?
Лена Мисько
«Со «Спартаком» было общение по Де Дзерби. Затем был контакт по Сетьену». Агент о тренерах Джузеппе Сапиенца из агентства Excellence Sport, ведущего дела бывшего главного тренера «Барселоны» Кике Сетьена и нового главного тренера «Шахтера» Роберто Де Дзерби, рассказал о переговорах со «Спартаком» насчет приглашения этих специалистов. – Было общение по Де Дзерби со «Спартаком» в январе, но оно было незначительным. Затем был небольшой контакт по Кике Сетьену. – Почему не произошло прогресса в переговорах? Я не знаю... Прошлое уже не имеет значения, – сказал Сапиенца «СЭ (https://m.sport-express.ru/football/rfpl/news/agent-rasskazal-o-peregovorah-spartaka-po-de-dzerbi-i-setenu-1792931/)». sport-express.ru Агент рассказал о переговорах «Спартака» по Де Дзерби и Сетьену Агент Джузеппе Сапиенца рассказал о переговорах «Спартака» по бывшему главному тренеру «Барселоны» Кике
Лена Мисько
ты читал какие трансферы просит Де Дзерби? нам такие не потянуть
сергей озеров
из какого источника? может тоже вброс,из Сассуоло и дорогие,завышенные требования по трансферам? Не очень верится.
Лена Мисько
упас бог от таких запросов https://www.sports.ru/football/1097264774-shaxter-gotov-za-30-35-mln-evro-kupit-lokatelli-i-marlona-ob-etom-pros.html
Лена Мисько
https://www.championat.com/football/news-4347785-de-dzerbi-hochet-vzyat-s-soboj-v-shahtyor-neskolkih-igrokov-sassuolo.html
сергей озеров
По данным СМИ, Де Дзерби хочет взять с собой в «Шахтёр» нескольких игроков из «Сассуоло». Интерес «горняков» журналисты приписывают полузащитнику Мануэлю Локателли, защитнику Марлону и нападающему Жереми Бога. Подробнее на «Чемпионате»
Лена Мисько
угу я эту ссылку выше разместила
сергей озеров
понятно,я мог и своими словами...поленился.)
Максим Комаров
Вот это - «ковровая закупка», говоря корявым языком красно-белых телег. В Шахте твёрдо намерены вернуть гегемонию в Украине и штурмовать Лигу Чемпионов. Вот это последовательно. А надеяться на то, что придёт волшебный тренер и выиграет чемпионат Масловым и Кутеповым, утопия. Такое происходит только в юбилей Симоняна.
сергей озеров
Главный тренер «Лилля» Кристоф Галтье объявил об уходе в отставку в интервью изданию L’Equipe. В сезоне-2020/2021 французский специалист привёл «догов» к чемпионству в Лиге 1. Напомним, в матче заключительного, 38-го тура французской Лиги 1 «Лилль» на выезде обыграл «Анже» со счётом 2:1. Эта победа позволила подопечным Кристофа Галтье стать чемпионами Франции в сезоне-2020/2021. В 38 матчах первенства «Лилль» набрал 83 очка и занял первое место в турнирной таблице Лиги 1, опередив ближайшего преследователя — «ПСЖ» — на одно очко. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-4358661-glavnyj-trener-lillya
сергей озеров
ЦСКА обыграл «Зенит» в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 85:71. ЦСКА одержал победу в серии со счётом 3-1. Подробнее на «Чемпионате»

Картина дня

наверх