🔴 С 2025 года бойцы СВО смогут оздоровиться на базе Центра профессиональной реабилитации инвалидов в Крыму «В этом году за Центром профессиональной реабилитации закреплен имущественный комплекс.
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🔴 С 2025 года бойцы СВО смогут оздоровиться на базе Центра профессиональной реабилитации инвалидов в Крыму «В этом году за Центром профессиональной реабилитации закреплен имущественный комплекс.