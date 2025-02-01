Звезда сериала «Эмили в Париже» Лили Коллинз впервые стала мамой

У актрисы и ее мужа родилась дочь «Эмили в Париже»Лили Коллинз и Чарли Макдауэлл стали родителями! 35-летняя звезда «Эмили в Париже» и 41-летний кинорежиссер поделились этой новостью в социальных сетях в пятницу, 31 января.