Звезда сериала «Эмили в Париже» Лили Коллинз впервые стала мамой

У актрисы и ее мужа родилась дочь «Эмили в Париже»Лили Коллинз и Чарли Макдауэлл стали родителями! 35-летняя звезда «Эмили в Париже» и 41-летний кинорежиссер поделились этой новостью в социальных сетях в пятницу, 31 января.
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