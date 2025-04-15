Магнитные бури накроют Землю 16 апреля

В среду, 16 апреля, на Земле прогнозируется магнитная буря уровня класса G2. Как передает oxu.az, об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.
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