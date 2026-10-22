❗️В Алупке подтоплена часть улиц, вода поступает в жилые дома и на придомовые территории Чтобы отвести поток и защитить жилые кварталы, экстренно возводят временную дамбу.
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