Даст ли Запад «недопрезиденту» противоракетные системы?Испытания по реальной цели новейшей российской нестратегической ракеты «Орешник» (видео огненных стрел по заводу «Южмаш» - хит Сети) и стратегические заявления Владимира Путина почему-то очень встревожили просроченного украинского президента.
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