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Times: «не имеют отношения к реальности» — Джонсон отверг обвинения экс-советника в ошибках в борьбе с пандемией

Times: «не имеют отношения к реальности» — Джонсон отверг обвинения экс-советника в ошибках в борьбе с пандемией

Министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок и премьер-министр страны Борис Джонсон назвали обвинения экс-советника Доминика Каммингса необоснованными, заявив, что делали «всё возможное» для защиты британцев в пандемию, пишет The Times.

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