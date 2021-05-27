Times: «не имеют отношения к реальности» — Джонсон отверг обвинения экс-советника в ошибках в борьбе с пандемией

Министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок и премьер-министр страны Борис Джонсон назвали обвинения экс-советника Доминика Каммингса необоснованными, заявив, что делали «всё возможное» для защиты британцев в пандемию, пишет The Times.