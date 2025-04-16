Посол России описал судьбу отношений с ФРГ при отправке Taurus на Украину

Совершенно неблагоприятными станут отношения между Россией и Германией в случае поставки на Украину немецких дальнобойных крылатых ракет Taurus, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев, 16 апреля сообщает ТАСС.
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