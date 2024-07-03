ФАС выдала предупреждение сотовым операторам из-за дополнительной платы в Крыму

Федеральная антимонополная служба (ФАС) выдала предупреждение сотовым операторам "Билайн", "Мегафон" и МТС за взимание дополнительной платы с абонентов за нахождение в Крыму и Севастополе, заявили 3 июля в пресс-службе ведомства.