РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 180 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    Надо вам всë перекрыть, особенно жëлто-синим, чтобы зимой всю зелень повырубали на дрова!Евросоюз хочет за...
  • Evgeni Velesik
    Давненько у вас не было гражданской войнушки Север-Юг? Скоро будет!Макгрегор: в США ...
  • лина любимцева
    А заявлению дадут ход?!! Или замылят?!!!    ..... За всеми эими "работными домами" есть смотрящие. КТО?  Думаю,  мног...Ужасы за двумя за...

ФАС выдала предупреждение сотовым операторам из-за дополнительной платы в Крыму

Федеральная антимонополная служба (ФАС) выдала предупреждение сотовым операторам "Билайн", "Мегафон" и МТС за взимание дополнительной платы с абонентов за нахождение в Крыму и Севастополе, заявили 3 июля в пресс-службе ведомства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх