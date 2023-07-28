Фейков нет. Только достоверные новости

7 944 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Потемкин
    Эстьонннияяя опять оппоздаллла....Польша, Литва и Л...
  • Россиянин
    Лазаревна... а между тем, Лазарь, это еврейское имя. А кто унас "оппозиционеры"? Евреи...  А для еврея главное что бы...Нашли награды от ...
  • лина любимцева
    В начале 2-х тысячных  возили товар в Латвию ИЗ МОСКВЫ. Не ехали в Польшу. Ехали в Москву.Польша, Литва и Л...

ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТОГО РАВНОАПОСТОЛЬНОГО ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА. ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ

ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТОГО РАВНОАПОСТОЛЬНОГО ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА. ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ

О великий и преславный угодниче Божий, богоизбранный и богопрославленный, равноапостольный княже Владимире, святое и великодейственное орудие всеблагаго Промысла о спасении народа российскаго! Ты отринул еси зловерие и нечестие языческое, уверовал еси во Единаго Истиннаго Триипостаснаго Бога и, восприяв святое крещение, просветил еси светом Божественной веры и благочестия страну Российскую.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх