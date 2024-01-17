За ночь в Челябинской области пострадали пять человек из-за взрывов газа

Два газовых баллона взорвались минувшей ночью в Челябинской области. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, первый инцидент произошел в двухэтажном деревянном доме в деревне Дербишева Аргаяшского района.
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