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За ночь в Челябинской области пострадали пять человек из-за взрывов газа

За ночь в Челябинской области пострадали пять человек из-за взрывов газа

Два газовых баллона взорвались минувшей ночью в Челябинской области. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, первый инцидент произошел в двухэтажном деревянном доме в деревне Дербишева Аргаяшского района.

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