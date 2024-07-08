Тото Вольф пошутил об интересе Ферстаппена к Mercedes

Тото Вольф пошутил об интересе Ферстаппена к MercedesLAT Images / MercedesРуководитель Mercedes Тото Вольф в шутливой форме ответил на вопрос, стали ли «Серебряные стрелы» привлекательнее для Макса Ферстаппена после двух побед подряд.
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