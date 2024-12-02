Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в ноябре вырос до 51,3 пункта

Сезонно скорректированный индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе (PMI) S&P Global Russia составил 51,3 в середине четвертого квартала, что выше 50,6 в октябре, что свидетельствует о втором подряд ежемесячном подъеме российского производственного сектора.