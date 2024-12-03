СКР: отец четверых детей, погибших от отравления, признал вину

Вину в причинении смерти по неосторожности признал отец четырех детей, погибших от отравления в Назаровском районе Красноярского края, сообщает Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю 3 декабря в своем Telegram-канале.
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