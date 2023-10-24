ЧП в пермском аэропорту привело к задержке семи рейсов и перенаправлению одного

По предварительной информации лайнер мог выкатиться с ВПП из-за погодных условий.Из-за самолета, выкатившегося за пределы ВПП в Большом Савино, вылеты семи рейсов задерживаются, а один — перенаправлен в Екатеринбург.
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