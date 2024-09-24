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ФСБ рассекретила документы о преступлениях поляков в селе Скопов в 1945 году

ФСБ рассекретила документы о преступлениях поляков в селе Скопов в 1945 году

ФСБ ФСБ рассекретила документы о кровавых преступлениях поляков в селе Скопов в марте 1945 года. Согласно договору "Об эвакуации украинского населения с территории Польши и польских граждан с территории УССР", который был подписан 9 сентября 1944 в Люблине, этот процесс должен был происходить на добровольной основе, однако в реальности он стал депортацией.

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