ФСБ рассекретила документы о преступлениях поляков в селе Скопов в 1945 году

ФСБ ФСБ рассекретила документы о кровавых преступлениях поляков в селе Скопов в марте 1945 года. Согласно договору "Об эвакуации украинского населения с территории Польши и польских граждан с территории УССР", который был подписан 9 сентября 1944 в Люблине, этот процесс должен был происходить на добровольной основе, однако в реальности он стал депортацией.