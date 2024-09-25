Ученые впервые наблюдали сверхредкий распад частиц

Международная группа ученых, в том числе исследователи из Университета Бирмингема и Флорентийского университета, впервые наблюдали сверхредкий распад заряженного каона на пион и пару нейтрино-антинейтрино (K+ → π+νṽ).
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