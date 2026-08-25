🐚Как хочется душе на море, А ноги в огород идут. На сорняком заросшем поле Нас трудовые будни ждут! Тоскуют по работе руки.
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🐚Как хочется душе на море, А ноги в огород идут. На сорняком заросшем поле Нас трудовые будни ждут! Тоскуют по работе руки.
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