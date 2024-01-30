Старт программы “Сквозной инвестиционный поток”: обучение в РАНХиГС для региональных преподавателей

В рамках внедрения регионального инвестиционного стандарта начался первый этап обучающей программы “Сквозной инвестиционный поток” для преподавателей РАНХиГС, об этом говорится на официальном сайте Минэкономразвития России.
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