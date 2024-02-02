На выставке-форуме «Россия» обсудили немецкий автопром

Президент вновь посетил выставку «Россия» на ВДНХ, где побывал, в том числе, в павильоне Сбера. Там ему рассказали историю, которая произошла с первым вкладчиком банка аристократом Николаем Кристофари во время путешествия по Германии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии