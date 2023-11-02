Туристка побывала в Европе и назвала семь разочаровавших ее вещей

Туристка из США побывала в Европе и назвала семь вещей, которые ее там разочаровали. В европейских ресторанах ей не хватало соусов и приправ, также путешественница раскритиковала местные отели за отсутствие бесплатных завтраков.
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