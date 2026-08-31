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Нижегородская правда

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На Мызинском мосту начали обновлять деформационные швы

На Мызинском мосту начали обновлять деформационные швы

На Мызинском мосту начали плановое обновление зон деформационных швов. Работы проводят по просьбам нижегородцев, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода.

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