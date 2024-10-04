#Сводка на утро 4 октября 2024 года ▪ В Курской области наша группировка войск «Север» пишет об отражении 2 контратак противника общей численностью до взвода личного состава.
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#Сводка на утро 4 октября 2024 года ▪ В Курской области наша группировка войск «Север» пишет об отражении 2 контратак противника общей численностью до взвода личного состава.
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