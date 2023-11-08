Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 987 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Еграшин
    Там что, дешевле всех пристрелить чем вылечить? То Тимошенко в каблуках на инвалидном кресле гопака пляшет, то Ющенко...Украинский олигар...
  • Наталья Иванова (Кубасова)
    Денюжки с посетителей собирать первые, а содержать не хотят. Всё понятно.Горнолыжный компл...
  • Юрис Хартманис
    Не только самолетам достанется-и всем кто к этому причастенНовость, которую ...

Почерневшую мумию нашли на дне коллектора в Петербурге: на ноге была веревка

Почерневшую мумию нашли на дне коллектора в Петербурге: на ноге была веревка

В Петербурге дорожные рабочие наткнулись на страшную находку в коллекторе.На дне колодца на Ржевской площади житель Петербурга увидел страшное – перед ним предстала почерневшая человеческая мумия, а на ноге погибшего была веревка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх