Почерневшую мумию нашли на дне коллектора в Петербурге: на ноге была веревка

В Петербурге дорожные рабочие наткнулись на страшную находку в коллекторе.На дне колодца на Ржевской площади житель Петербурга увидел страшное – перед ним предстала почерневшая человеческая мумия, а на ноге погибшего была веревка.
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