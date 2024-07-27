Захар Прилепин @zakharprilepinШАМАНЯТ ПОТИХОНЬКУТут один славный парень получил заслуженного артиста.
Мы ждали. Shaman
Комментарии
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Tania Еременко
Этой стер.вочке никак не заткнут поганый рот..Что сейчас -то удерживает? А Ярославу Дронову сразу надо было дать НАРОДНОГО артиста - его любит вся Россия, кроме либерастов. А то киркоровым всяким дают, а патриотав не защищают от врагов народа.
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6 час.
Нина Попова
У жидов теперь мода не называться полным именем. Вспомните: Нюша, Маша и т.д.
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4 час.
valentina sergeeva
С удовольствием поздравляю!
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3 час.
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