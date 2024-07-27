Мы ждали. Shaman

Tania Еременко

Этой стер.вочке никак не заткнут поганый рот..Что сейчас -то удерживает? А Ярославу Дронову сразу надо было дать НАРОДНОГО артиста - его любит вся Россия, кроме либерастов. А то киркоровым всяким дают, а патриотав не защищают от врагов народа.