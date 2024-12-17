Tesla предлагает бесплатную зарядку для Model S

Tesla пытается увеличить продажи Model S до конца года, но у нее забавный способ сделать это. После первоначального отказа от пожизненной бесплатной зарядки Supercharging в 2018 году, автопроизводитель возвращает ее для некоторых автомобилей Tesla Model S в конце года.
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