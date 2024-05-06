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В ходе генрепетиции к «Евровидению» представительница Украины свалилась со сцены

Украинская участница и рэп-исполнительница конкурса “Евровидение-2024” Алена Савраненко, которая более известна как Alyona Alyona, столкнулась с неудачей на сцене во время генеральной репетиции за день до первого полуфинала.

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