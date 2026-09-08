ВС РФ уничтожили барражирующий боеприпас "Булава" ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Расчет FPV-дронов войск беспилотных систем в составе 1-й гвардейской танковой армии группировки "Запад" уничтожил барражирующий боеприпас "Булава" ВСУ в Харьковской области.
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