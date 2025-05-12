В России оценили шансы договориться с Киевом: «Хотят перевооружиться»

МОСКВА, 12 мая, ФедералПресс. Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов заявил, что текущая тактическая цель Запада и украинского лидера Владимира Зеленского заключается в получении временной передышки для перевооружения.
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