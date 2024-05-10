СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 154 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sobering
    Да я смотрю, что ты не соску выронил изо рта, а член Полкана.К Абрамсу уже при...
  • Владимир Витковский
    Сопливринг-мозгивпарашу, вытряхни дерьмо из вонючих шаровар и сожри, подкорми кусок дерьма в тупой башке, хрюкнешь чт...К Абрамсу уже при...
  • Sobering
    У тебя соска изо рта выпала.К Абрамсу уже при...

Мигрантов-нелегалов массово задерживают в РФ после звонка президента Таджикистана Путину

Мигрантов-нелегалов массово задерживают в РФ после звонка президента Таджикистана Путину

Среднеазиатские коллеги пытаются «продавить» главу нашего государства, но безуспешно. Заявления МИД Таджикистана и МИД Киргизии в последние несколько недель изобилуют острыми вопросами взаимодействия в Россией в сфере трудовой миграции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
TF
Tatyana Fedotova
Если не наведут порядок в стране, то мигранты нас всех вырежут, как японцы во время ВОВ  китайцев.  Видимо кому то там наверху этой резни хочется сильно. Путину бы обратить внимание на своё окружение. Не так уж всё хорошо наверху в королевстве.
Ответить
2 час.
Надежда Кувыкина
А в Шереметьево сидят укры из ЕС.... Этих обещали принять. В РФ... .. Бр...  И что будет????
Ответить
1 час.
Алекс Сэм
При том всех среднеазиатов
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх