Мигрантов-нелегалов массово задерживают в РФ после звонка президента Таджикистана Путину

TF

Tatyana Fedotova

Если не наведут порядок в стране, то мигранты нас всех вырежут, как японцы во время ВОВ китайцев. Видимо кому то там наверху этой резни хочется сильно. Путину бы обратить внимание на своё окружение. Не так уж всё хорошо наверху в королевстве.