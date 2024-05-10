Среднеазиатские коллеги пытаются «продавить» главу нашего государства, но безуспешно. Заявления МИД Таджикистана и МИД Киргизии в последние несколько недель изобилуют острыми вопросами взаимодействия в Россией в сфере трудовой миграции.
Мигрантов-нелегалов массово задерживают в РФ после звонка президента Таджикистана Путину
Комментарии
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TF
Tatyana Fedotova
Если не наведут порядок в стране, то мигранты нас всех вырежут, как японцы во время ВОВ китайцев. Видимо кому то там наверху этой резни хочется сильно. Путину бы обратить внимание на своё окружение. Не так уж всё хорошо наверху в королевстве.
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2 час.
Надежда Кувыкина
А в Шереметьево сидят укры из ЕС.... Этих обещали принять. В РФ... .. Бр... И что будет????
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1 час.
Алекс Сэм
При том всех среднеазиатов
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1 час.
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