Стали известны подробности последнего часа жизни группы в коллекторе Неглинки

Восемь человек погибли в Москве во время подземной экскурсии по тоннелям.На прошлой неделе в Москве вынесли приговор организаторам подземной экскурсии, во время которой погибли 8 человек, из них трое подростков.
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