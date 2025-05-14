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Стали известны подробности последнего часа жизни группы в коллекторе Неглинки

Стали известны подробности последнего часа жизни группы в коллекторе Неглинки

Восемь человек погибли в Москве во время подземной экскурсии по тоннелям.На прошлой неделе в Москве вынесли приговор организаторам подземной экскурсии, во время которой погибли 8 человек, из них трое подростков.

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