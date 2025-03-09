Ученые предупредили о начале магнитной бури

Утром 9 марта в ионосфере Земли началась слабая магнитная буря. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН (ИКИ РАН) и Института солнечно-земной физики СО РАН.
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