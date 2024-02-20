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ФСБ задержала в Екатеринбурге гражданку России и США по подозрении в госизмене

ФСБ задержала в Екатеринбурге гражданку России и США по подозрении в госизмене

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ, в Екатеринбурге была задержана и отправлена под стражу 33-летняя гражданка России и США, которая с февраля 2022 года, после начала спецоперации на Украине, собирала деньги для ВСУ.

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Александр Лагуткин
Эту суку лишить российского гражданства. После отсидки выкинуть из страны без права посещения.
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