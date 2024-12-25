От Невского до Крыма: дорожник "ВАД" продолжает "пухнуть" на дорогах

Вице-премьер Марат Хуснуллин, глава Федерального дорожного агентства Роман Новиков и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко открыли новый участок федеральной трассы "Скандинавия", который реконструировало АО "ВАД".
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