Экономист Эльвира Глухова объяснила, как правильно оценить бизнес

И зачем это делать Оценивать бизнес можно в разных ситуациях: когда компанию нужно продать или привлечь инвестиции, при реструктуризации, разделе или даже для стратегического планирования, рассказала радио Sputnik экономист, основатель компании «Кредитор» Эльвира Глухова.