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Петербургский дневник

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Экономист Эльвира Глухова объяснила, как правильно оценить бизнес

Экономист Эльвира Глухова объяснила, как правильно оценить бизнес

И зачем это делать Оценивать бизнес можно в разных ситуациях: когда компанию нужно продать или привлечь инвестиции, при реструктуризации, разделе или даже для стратегического планирования, рассказала радио Sputnik экономист, основатель компании «Кредитор» Эльвира Глухова.

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