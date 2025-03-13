Экономист Эльвира Глухова объяснила, как правильно оценить бизнес

И зачем это делать Оценивать бизнес можно в разных ситуациях: когда компанию нужно продать или привлечь инвестиции, при реструктуризации, разделе или даже для стратегического планирования, рассказала радио Sputnik экономист, основатель компании «Кредитор» Эльвира Глухова.
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