Артрит уберег? Ученые нашли связь между болезнью Альцгеймера и патологиями

Ученые Института неврологии и психического здоровья Флори обнаружили довольно интригующую связь между развитием такого нейродегенеративного заболевания, как болезнь Альцгеймера, и иных патологий, которые могут быть у человека.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии