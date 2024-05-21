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Артрит уберег? Ученые нашли связь между болезнью Альцгеймера и патологиями

Артрит уберег? Ученые нашли связь между болезнью Альцгеймера и патологиями

Ученые Института неврологии и психического здоровья Флори обнаружили довольно интригующую связь между развитием такого нейродегенеративного заболевания, как болезнь Альцгеймера, и иных патологий, которые могут быть у человека.

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