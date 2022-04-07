Австрия высылает четверых российских дипломатов из Вены и Зальцбурга

Власти Австрии приняли решение выслать из страны четверых российских дипломатов. Австрийский МИД в четверг, 7 апреля 2022 года, сообщил, что трое сотрудников посольства Российской Федерации в Вене и один сотрудник генерального консульства РФ в Зальцбурге должны покинуть территорию Австрии до 12 апреля.
Популярные статьи
- Володин: Госдума будет настаивать, чтобы все выступившие против спецоперации на Украине руководители госструктур были уволены
- Писатель Юрий Поляков предложил ввести новое звание для уехавших из России народных артистов
- СМИ: ВС России под Мариуполем пленили командующего СВ НАТО генерал-лейтенанта Клотье
Свежие комментарии