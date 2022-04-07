Аргументы недели

97 869 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Не верю.СМИ: ВС России по...
  • Сергей Казмиров
    Не можно, а нужно давно было перекрыть.В Европарламенте ...
  • Саша Панкратьев
    Да причём тут беженцы, дебилы, блять !!! В статье речь идёт о том, что чиновники у нас, либо долбоёбы, либо на свой к...Как чиновники зас...

Австрия высылает четверых российских дипломатов из Вены и Зальцбурга

Австрия высылает четверых российских дипломатов из Вены и Зальцбурга

Власти Австрии приняли решение выслать из страны четверых российских дипломатов. Австрийский МИД в четверг, 7 апреля 2022 года, сообщил, что трое сотрудников посольства Российской Федерации в Вене и один сотрудник генерального консульства РФ в Зальцбурге должны покинуть территорию Австрии до 12 апреля.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх