Австрия высылает четверых российских дипломатов из Вены и Зальцбурга

Власти Австрии приняли решение выслать из страны четверых российских дипломатов. Австрийский МИД в четверг, 7 апреля 2022 года, сообщил, что трое сотрудников посольства Российской Федерации в Вене и один сотрудник генерального консульства РФ в Зальцбурге должны покинуть территорию Австрии до 12 апреля.