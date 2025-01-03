Политические элиты на Западе допускают скорый обвал обороны ВСУ на фоне снижения способности украинской армии противостоять натиску российских вооружённых сил, отмечает Служба внешней разведки (СВР) России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии