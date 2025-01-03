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СВР заявила о готовности Запада к возможному скорому обвалу обороны ВСУ

СВР заявила о готовности Запада к возможному скорому обвалу обороны ВСУ

Политические элиты на Западе допускают скорый обвал обороны ВСУ на фоне снижения способности украинской армии противостоять натиску российских вооружённых сил, отмечает Служба внешней разведки (СВР) России.

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