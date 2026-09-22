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Мы соседи по планете

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Туристам тут не место: мировые достопримечательности, снятые с крайне невыгодного ракурса

Туристам тут не место: мировые достопримечательности, снятые с крайне невыгодного ракурса

Знаете, что общего у девушек, не вылезающих из инстаграма, и достопримечательностей? И у тех, и у других имеется самый выгодный ракурс для фото.

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