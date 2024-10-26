FIA отказалась пересматривать штраф Ландо Норриса на Гран При США

FIA отказалась пересматривать штраф Ландо Норриса на Гран При СШАGetty Images / Red Bull Content PoolМеждународная автомобильная федерация (FIA) не приняла новые доводы McLaren и не будет пересматривать эпизод между Ландо Норрисом и Максом Ферстаппеном на Гран При США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии