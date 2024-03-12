Рынок начал торги продажами, снижается "М.Видео"

Российский рынок открыл торги во вторник, 12 марта, снижением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии опустился на 0,28% до 3311,14 пункта, индекс РТС просел на 0,28% до 1150,43 пункта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии