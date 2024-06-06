Налоговая реформа в России: какие произойдут изменения

Власти РФ инициировали изменение налогового законодательства в стране. В частности, реформа затронет ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ), упрощенную систему налогообложения, налог на добавленную стоимость и налог на добычу полезных ископаемых.
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